На юге Москвы боец СОБР "Рысь" получил травмы при задержании хулигана

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Старший оперуполномоченный СОБР "Рысь" пресек проникновение хулигана на режимный объект на юге Москвы, но получил легкие травмы, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Ранее ряд СМИ сообщили, что бойца СОБР на юге Москвы избил безработный москвич.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 августа.

"Примерно в 1.30 старший оперуполномоченный СОБР "Рысь" при исполнении служебных обязанностей пресек проникновение злоумышленника на режимный объект на юге Москвы. При задержании хулиган оказал сопротивление. Несмотря на легкие телесные повреждения, сотрудник СОБР задержал нарушителя и передал сотрудникам полиции", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в Росгвардии.

"Рысь" — специальный отряд быстрого реагирования в составе Росгвардии. Основными задачами отряда являются: борьба с терроризмом и экстремизмом; борьба с организованной преступностью и бандитизмом; обезвреживание и нейтрализация особо опасных и вооруженных преступников; освобождение заложников.