Осужденного условно фигуранта "дела реставраторов" задержали в суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева в суде сразу после того, как он получил 4,5 года условно в рамках "дела реставраторов", сообщила РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга.

С чем связано повторное задержание бизнесмена, полностью признавшего свою вину в ходе процесса, пока неясно.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, после оглашения приговора вход в здание был заблокирован судебными приставами. В суд не могли даже попасть посетители, у которых, по их словам, было назначено оглашение приговора.

Через какое-то время в суд вошли двое автоматчиков в шлемах, и Сергеева вывели в припаркованный во внутреннем дворике микроавтобус.

Приставы потребовали журналистов удалиться на противоположную сторону улицы. Сергеев тем временем в своём сером костюме, в котором он был на судебном заседании, вошёл в микроавтобус.

Сергеев полностью признал вину в трёх эпизодах хищения денег, выделенных из бюджета на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

Защита отмечала, что из общего ущерба по "делу реставраторов" в 164 миллиона рублей ущерб по трём эпизодам с участием Сергеева составил немногим более 71 миллиона рублей, из которых он получил 11 миллионов рублей, которые он одним из первых возместил.

Сам Сергеев заявил в последнем слове, что согласился участвовать в преступной схеме ради того, чтобы обеспечить свою компанию работой.

В рамках "дела реставраторов" задержаны уже бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и другие чиновники и бизнесмены. Ранее стало известно, что все задержанные признали вину.