В Самаре возбудили дело после отравления двух воспитанниц детсада

САМАРА, 28 авг — РИА Новости. СК возбудил дело в связи с отравлением двух воспитанниц детского сада в Самаре, сообщает СУСК по региону.

Две пятилетние девочки в понедельник были госпитализированы из детского сада с признаками отравления. Одна из них находится в реанимации, другая чувствует себя удовлетворительно.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают сотрудников детского сада.