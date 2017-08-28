В Самаре в детском саду отравились два ребенка

САМАРА, 28 авг — РИА Новости. Двое детей отравились в детском саду в Самаре, одна из девочек в реанимации, сообщает СУСК по региону.

"Сегодня, в утреннее время, двух малолетних девочек из детского сада, расположенного по улице Мориса Тореза города Самары, доставили в больницу с признаками отравления. В настоящее время одна из девочек находится в реанимации, другая чувствует себя удовлетворительно", — говорится в сообщении.

Как отметили в следствии, по факту отравления детей проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают сотрудников детского сада.