В Uber не знают об инциденте с таксистом, ранившим мужчину

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Онлайн-сервис по заказу такси Uber не получал обращений в службу поддержки об инциденте с таксистом сервиса, который ранил мужчину, ни от пользователей, ни от полиции; компания готова оказать содействие правоохранительным органам в расследовании, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что таксист сервиса Uber ранил мужчину ножом в ходе перепалки на востоке Москвы и уехал, его разыскивает полиция.

"Мы не получали обращений в службу поддержки о подобном инциденте ни от пользователей, ни от полиции, поэтому в данный момент не можем подтвердить инцидент", — сказала Гущина.

По ее словам, "безопасность и качество сервиса — безусловный приоритет для Uber".

"Информация обо всех поездках фиксируется в нашей системе, и мы готовы оказать все необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании", — добавила она.

Она отметила, что водители, подключенные к платформе, не являются сотрудниками Uber.

"Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В Uber существует ряд правил, о которых партнеров информируют перед подключением к платформе. Также проводится тщательная проверка документов каждого водителя. В случае грубого нарушения водителя отключают от системы", — рассказала собеседница агентства.