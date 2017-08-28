Ространснадзор проводит расследование после ЧП с теплоходом под Ярославлем

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ространснадзор проводит расследование после инцидента с теплоходом "Илья Муромец", который пришвартовался в необорудованном месте, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что теплоход со 130 пассажирами сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье, угрозы пассажирам не было. Позднее оперативный штаб на месте ЧС сообщил, что теплоход снят с мели и продолжил движение.

Позднее было установлено, что пассажирский теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту "Москва — Казань", осуществил швартовку в не оборудованном для этого месте вдоль береговой полосы реки Волга в связи с технической неисправностью электропитания. По поводу инцидента проверку уже начал Следственный комитет.

"По факту данного транспортного происшествия в настоящее время Ространснадзором проводится расследование", — говорится в сообщении.

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