Ространснадзор проводит расследование после ЧП с теплоходом под Ярославлем

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ространснадзор проводит расследование после инцидента с теплоходом "Илья Муромец", который пришвартовался в необорудованном месте, сообщается на сайте ведомства.
Позднее было установлено, что пассажирский теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту "Москва — Казань", осуществил швартовку в не оборудованном для этого месте вдоль береговой полосы реки Волга в связи с технической неисправностью электропитания. По поводу инцидента проверку уже начал Следственный комитет.
"По факту данного транспортного происшествия в настоящее время Ространснадзором проводится расследование", — говорится в сообщении.