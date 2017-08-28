Дети из пострадавших от паводка районов Ставрополья пойдут в школу вовремя

Регистрация людей в пункте сбора временного размещения эвакуированных из зоны возможного подтопления в селе Горькая балка Ставропольского края. Архивное фото

Регистрация людей в пункте сбора временного размещения эвакуированных из зоны возможного подтопления в селе Горькая балка Ставропольского края. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Дети из пострадавших от майского паводка районов Ставропольского края пойдут в школу вовремя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.

В понедельник премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что дети из российских регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и наводнений 1 сентября должны пойти в школы. По его словам, этим летом некоторые школы в Приморье, Красноярском и Ставропольском краях, Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области пострадали в результате пожаров и наводнений.

"Дети из пострадавших районов пойдут в школы вовремя", — сказал собеседник агентства.

Паводок в Ставропольском крае вызвал рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.