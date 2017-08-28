Прокуратура начала проверку в связи с загрязнением почвы под Ульяновском

САМАРА, 28 авг — РИА Новости. Отходы производства этилового спирта разлились на земельном участке в поселке Мулловка, проводится проверка, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя прокуратуры Ульяновской области Василий Зима.

"Прокуратура проводит проверку по факту прорыва котлована для барды (отход производства этилового спирта — ред.) на территории поселка Мулловка. В результате разлива был загрязнен земельный участок. На месте работают экологи, объем разлива уточняется", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в прокуратуре, было установлено, что барда является отходами фармацевтического производства, в том числе субстанции этилового спирта. По данным специалистов, вещество имеет пятый класс опасности. Барда была разлита в результате действий общества с ограниченной ответственностью "Гиппократ" из Самары, сообщили в прокуратуре.

"Прокуратура проверяет исполнение руководством коммерческих структур экологического законодательства, а также выясняет условия и обстоятельства, способствовавшие случившемуся", — отметили в ведомстве.