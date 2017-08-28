Пострадавший при взрыве машины в Уфе находится в крайне тяжелом состоянии

На месте взрыва автомобиля в Уфе. 28 августа 2017

На месте взрыва автомобиля в Уфе. 28 августа 2017

УФА, 28 авг — РИА Новости. Мужчина, получивший ранения при детонации взрывного устройства в автомобиле около торгового центра Уфы, находится в крайне тяжелом состоянии, его оперируют, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

Как сообщил ранее представитель СУСК РФ по Башкирии, при взрыве пострадал находившийся внутри машины мужчина – следствие полагает, что это покушение.

"Мужчина получил многочисленные ранения обеих ног. Он в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу. Сейчас врачи его оперируют", — сказал собеседник агентства, отметив, что рано давать прогнозы.

По его словам, следователи рассматривают разные мотивы преступления, в том числе денежный долг и личные отношения.