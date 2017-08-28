После гибели человека при обрушении склада в Сыктывкаре возбудили дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате обрушения кровли складского помещения в Сыктывкаре, сообщает СУСК РФ по республике Коми.

"По данным следствия, 28 августа в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной города Сыктывкара, в результате чего работник магазина 1987 года рождения погиб, еще один работник получил телесные повреждения и госпитализирован", — говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, в ходе ремонтных работ строителями была нарушена технология производства.

В настоящее время следователями решаются вопросы, связанные с изъятием документации, назначением необходимых экспертиз. Также проводятся допросы очевидцев и свидетелей, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После завершения аварийно-спасательных работ следователями будет проведен осмотр места происшествия.