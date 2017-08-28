Ветеран ФСБ рассказал, что делать оказавшимся в заложниках

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Людям, захваченным террористами, не следует выделяться из толпы, стоит попробовать спрятаться, собрать информацию о количестве злоумышленников и их оружии; не паниковать, помогать раненым и искать пути отхода, заявил член совета Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа" полковник (ФСБ России) запаса Виталий Демидкин.

"На себя не обращаем внимание — это раз. Не выделяемся из толпы — два. Собираем, по возможности, информацию — это три. Четыре — кому-то может понадобиться ваша помощь. Допустим, кого-то поддержать, кто в панике, потому что человек, который находится в панике, может поднять десятки людей за собой, и начнутся какие-то ненужные метания. Безусловно, это гибель. Если началась какая-то стрельба — прячемся. Прячемся под стулья, под столы, в какие-то укромные уголки. По возможности, подтаскиваем к себе тех людей, которые оказываются рядом. Можем оказать им первую медицинскую помощь — обычным рукавом куртки, рубашки перевязать рану радом лежащему, сидящему человеку. Тем самым можем спасти человеку жизнь. Ну и, по возможности, искать отходные пути, попробовать выйти", — сказал Демидкин на круглом столе в РИА Новости, приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Эксперт рекомендует людям, оказавшимся в зоне теракта, ни в коем случае не сопротивляться, не вскакивать, не бежать, не махать руками, "потому что как террористы тебя могут принять за того человека, который как бы оказывает сопротивление, и открывают огонь на поражение". Кроме того, такого человека могут принять за террориста бойцы спецподразделений, заметил Демидкин.

"Поэтому ни в коем случае никакими движениями, никакими выкриками себя не обнаруживаем, выполняем те команды, которые подают террористы. Но если есть возможность, в панику не впадаем и обязательно смотрим, что за предметы у них: какие-то пистолеты, какие-то автоматы. Потом, если вдруг вы окажетесь на связи, окажетесь отпущенными в первую или во вторую очередь, вы могли бы тем подразделениям, которые сейчас создали оперативный штаб, ведут наблюдение, собирают информацию, дать данные по количеству террористов, по качеству их вооружения", — сказал ветеран "Альфы".

"Каждый захват индивидуален. Количество террористов каждый раз может быть разным. Если полнейшая блокада, значит, в этом случае спокойно аккуратненько все смотрим, запоминаем, потом с божией помощью остаемся в живых и даем показания для протокола: что и как происходило", — заключил Демидкин.

Что касается нападений террористов-одиночек, то "такие теракты предотвратить практически невозможно", заявил РИА Новости президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Одиночку никто не контролирует, он действует сам, и для борьбы с ним крайне важна агентура, оперативная обработка данных, добавил эксперт.