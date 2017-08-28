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Происшествия

Ветеран ФСБ рассказал, что делать оказавшимся в заложниках

14:4428.08.2017
(обновлено: 14:54 28.08.2017)
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© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкСотрудники подразделения спецназначения ФСБ России во время учений по освобождению заложников, захваченных группой условных террористов. Архивное фотоСотрудники подразделения спецназначения ФСБ России во время учений по освобождению заложников, захваченных группой условных террористов. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Людям, захваченным террористами, не следует выделяться из толпы, стоит попробовать спрятаться, собрать информацию о количестве злоумышленников и их оружии; не паниковать, помогать раненым и искать пути отхода, заявил член совета Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа" полковник (ФСБ России) запаса Виталий Демидкин.

Полицейские в США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
В США вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана
"На себя не обращаем внимание — это раз. Не выделяемся из толпы — два. Собираем, по возможности, информацию — это три. Четыре — кому-то может понадобиться ваша помощь. Допустим, кого-то поддержать, кто в панике, потому что человек, который находится в панике, может поднять десятки людей за собой, и начнутся какие-то ненужные метания. Безусловно, это гибель. Если началась какая-то стрельба — прячемся. Прячемся под стулья, под столы, в какие-то укромные уголки. По возможности, подтаскиваем к себе тех людей, которые оказываются рядом. Можем оказать им первую медицинскую помощь — обычным рукавом куртки, рубашки перевязать рану радом лежащему, сидящему человеку. Тем самым можем спасти человеку жизнь. Ну и, по возможности, искать отходные пути, попробовать выйти", — сказал Демидкин на круглом столе в РИА Новости, приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Эксперт рекомендует людям, оказавшимся в зоне теракта, ни в коем случае не сопротивляться, не вскакивать, не бежать, не махать руками, "потому что как террористы тебя могут принять за того человека, который как бы оказывает сопротивление, и открывают огонь на поражение". Кроме того, такого человека могут принять за террориста бойцы спецподразделений, заметил Демидкин.

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
СМИ: подозреваемые в наезде на толпу в Барселоне захватили заложников
"Поэтому ни в коем случае никакими движениями, никакими выкриками себя не обнаруживаем, выполняем те команды, которые подают террористы. Но если есть возможность, в панику не впадаем и обязательно смотрим, что за предметы у них: какие-то пистолеты, какие-то автоматы. Потом, если вдруг вы окажетесь на связи, окажетесь отпущенными в первую или во вторую очередь, вы могли бы тем подразделениям, которые сейчас создали оперативный штаб, ведут наблюдение, собирают информацию, дать данные по количеству террористов, по качеству их вооружения", — сказал ветеран "Альфы".

"Каждый захват индивидуален. Количество террористов каждый раз может быть разным. Если полнейшая блокада, значит, в этом случае спокойно аккуратненько все смотрим, запоминаем, потом с божией помощью остаемся в живых и даем показания для протокола: что и как происходило", — заключил Демидкин.

Что касается нападений террористов-одиночек, то "такие теракты предотвратить практически невозможно", заявил РИА Новости президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Одиночку никто не контролирует, он действует сам, и для борьбы с ним крайне важна агентура, оперативная обработка данных, добавил эксперт.

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