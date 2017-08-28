В Хасавюрте при перестрелке с бандитами погиб силовик

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Один силовик погиб, один ранен в ходе перестрелки с бандитами в дагестанском Хасавюрте, сообщает в понедельник Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Спецоперация проходит на окраине города. Дом, где засели бандиты, блокирован, из соседних строений эвакуированы жители, действует режим контртеррористической операции.

"На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них — ранение, не совместимое с жизнью", — говорится в релизе.