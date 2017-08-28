Суд продлил срок следствия по делу топ-менеджеров "Реновы" до 2 января

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Срок следствия по делу двух топ-менеджеров "Реновы" Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, обвиняемых в передаче взяток на сумму около 1 миллиарда рублей руководству Коми, продлён до 2 января, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Срок следствия по уголовному делу в отношении Вайнзихера и Ольховика продлён до 2 января 2018 года", — сообщил на заседании следователь. Он просил продлить срок ареста фигурантов до 5 и 6 декабря.

В обоснование ходатайства представитель СК сообщил, что следствию необходимо получить результаты судебно-экономической экспертизы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в частности предстоит изъять, изучить и проанализировать большое число документов, а также допросить свидетелей. Он добавил, что в настоящее время материалы уголовного дела составляют 40 томов.