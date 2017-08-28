Процесс по делу о ДТП в Балашихе перенесли на 4 сентября

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья в понедельник перенес на 4 сентября слушания по резонансному делу о ДТП в Балашихе, где женщина сбила насмерть ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Процесс возобновится 4 сентября в 14.30.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу. Суд продлил срок ее содержания под стражей до 30 января 2018 года.

Телеканал RT ранее выяснил, что судмедэксперт, исследуя тело ребенка, допустил 45 грубейших нарушений: в частности, медик неправильно установил причину смерти мальчика, а вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.