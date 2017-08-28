МЧС: пострадавшую инфраструктуру Приморья восстановят до начала холодов

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко заявил, что все пострадавшие от непогоды территории и инфраструктуру Приморского края необходимо восстановить до начала отопительного сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра МЧС России.

Мощные ливни обрушились на Приморье в начале августа, спровоцировав масштабный паводок. Несколько населенных пунктов были отрезаны от суши. В шести районах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. К настоящему времени все реки вернулись в берега, а сообщение с отрезанными селами восстановлено.

"Вся инфраструктура должна быть восстановлена до наступления холодов. Кроме того, люди должны в кратчайшие сроки получить все положенные выплаты, чтобы успеть восстановить жилье и вернуться к нормальной жизни", — сказал Диденко.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время компенсационные выплаты получили около 14 тысяч человек на общую сумму свыше 480 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Приморского края Диденко заявил, что необходимо мобилизовать все службы, которые помогут людям с оформлением документов и в других организационно-бытовых вопросах.

"Первоочередная задача – качественно подготовить пострадавшие территории к отопительному сезону и выплатить денежные компенсации всем, чьи дома повредила стихия", — добавили в ведомстве.