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Происшествия

МЧС: пострадавшую инфраструктуру Приморья восстановят до начала холодов

13:1928.08.2017
(обновлено: 13:28 28.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фотоМужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко заявил, что все пострадавшие от непогоды территории и инфраструктуру Приморского края необходимо восстановить до начала отопительного сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра МЧС России.

Мощные ливни обрушились на Приморье в начале августа, спровоцировав масштабный паводок. Несколько населенных пунктов были отрезаны от суши. В шести районах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. К настоящему времени все реки вернулись в берега, а сообщение с отрезанными селами восстановлено.

"Вся инфраструктура должна быть восстановлена до наступления холодов. Кроме того, люди должны в кратчайшие сроки получить все положенные выплаты, чтобы успеть восстановить жилье и вернуться к нормальной жизни", — сказал Диденко.

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Главам районов Приморья дали сутки на выплаты пострадавшим от подтопления
Как отметили в ведомстве, в настоящее время компенсационные выплаты получили около 14 тысяч человек на общую сумму свыше 480 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Приморского края Диденко заявил, что необходимо мобилизовать все службы, которые помогут людям с оформлением документов и в других организационно-бытовых вопросах.

"Первоочередная задача – качественно подготовить пострадавшие территории к отопительному сезону и выплатить денежные компенсации всем, чьи дома повредила стихия", — добавили в ведомстве.

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Происшествия
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