В Каспийске возбудили дело после нападения на полицейских

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после нападения на полицейских в дагестанском Каспийске, сообщается на сайте СУСК России по республике.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что неизвестные в понедельник обстреляли полицейских в дагестанском Каспийске, один сотрудник погиб, двое нападавших ликвидированы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 28 августа около 9 часов на автозаправочной станции двое мужчин нанесли ножевые ранения двум сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей. От причиненных ранений один полицейский скончался, второй доставлен в больницу. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали нападавших.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются личности нападавших.