В Сыктывкаре обрушилась кровля склада, под завалами могут быть люди

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Кровля складского помещения обрушилась в Сыктывкаре, спасатели ищут под завалами людей, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике Коми.
"Поступила информация, о том, что произошло обрушение конструкции каркасного здания по адресу: Сыктывкар, улица Гаражная 9/5. Информация по пострадавшим уточняется", — говорится в сообщении.
Как отметили в ГУМЧС, для проверки нахождения людей под завалами туда направлены подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона.