В Красноярске выяснят, почему приют для престарелых находился в жилом доме

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов призвал разобраться в том, каким образом в жилом доме мог быть организован дом престарелых, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Дом престарелых на улице Авиационной в Красноярске загорелся в понедельник, огонь распространился на площади 200 "квадратов". В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов и проливка. Кровля дома частично обрушена, деревянный фасад также частично обгорел. Следствие сообщило, что при пожаре погибли три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось также, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, которой формируется министерством социальной политики края.

"Пожар в здании, где погибли люди – это, безусловно, трагедия для Красноярска. О том, каким образом в жилом доме могла быть организована деятельность дома престарелых, еще предстоит разобраться. Сейчас, прежде всего, необходимо оказать помощь людям", — цитирует Акбулатова пресс-служба.

По данным мэрии, 26 постояльцев сгоревшего пансионата направлены в краевые учреждения соцзащиты "Ветеран" и "Солнечный", а также муниципальное учреждение "Родник", семь человек забрали родственники, одной женщине оказывается помощь в ожоговом центре.