На Кубани четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами

СОЧИ, 28 авг – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в аварии с участием пяти автомобилей в Северском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
"Грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом столкнулся с впереди стоящим легковым автомобилем, после чего произошло поцепочное столкновение еще трех транспортных средств, включая маршрутное такси и грузовик. Все четыре автомобиля стояли на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека, находящиеся в легковых автомобилях, двое из которых несовершеннолетние", — говорится в сообщении ведомства.
Все пострадавшие доставлены в Северскую центральную районную больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, уточняет ГУМВД.