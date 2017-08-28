У наркодилера "Саши Могилёвского" изъяли метадон на 80 млн рублей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ФСБ РФ задержала организатора крупного канала контрабанды метадона "Сашу Могилёвского" и его сообщников, изъяты наркотики и прекурсоры на 80 миллионов рублей, сообщает спецслужба в понедельник.

Международную преступную группу, занимавшуюся производством и продажей особо крупных партий метадона, удалось разоблачить в сотрудничестве с властями Белоруссии.

"Организатором группировки являлся наркоторговец, известный под кличкой "Саша Могилёвский", который в Подмосковье арендовал частный дом и оборудовал его под лабораторию по изготовлению наркотика", — говорится в релизе.

В ходе спецоперации в Московской области удалось поймать как самого "Сашу", так и двух его подельников. Изъято более 27 килограммов метадона, свыше 200 килограммов прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет около 80 миллионов рублей, отмечают в ФСБ. Возбуждено уголовное дело, задержанные помещены в СИЗО.