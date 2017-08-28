Пермские налоговики требуют признать банкротом хозяина "Хромой лошади"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пермская районная инспекция ФНС России подала в арбитражный суд Пермского края заявление, в котором требует признать банкротом осужденного и отбывающего в колонии наказание хозяина сгоревшего ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 22 августа. В нем говорится, что задолженность Зака по налогам и обязательным платежам составляет около 37 миллионов рублей, и долг не погашается свыше трех месяцев, что является основанием для признания должника несостоятельным. Суд оставил заявление ФНС без движения до 22 сентября, поскольку налоговики не представили доказательства направления копии заявления самому должнику.

Кроме того, суд для установления подсудности дела о банкротстве Зака направил в органы внутренних дел запрос о фактическом месте регистрации должника в настоящее время.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Зак в апреле 2013 года был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал Зака компенсировать потерпевшим моральный и материальный вред.