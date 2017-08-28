Красноярский дом престарелых не входил в реестр поставщиков соцуслуг

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Сгоревший в Красноярске дом престарелых не состоял в региональном реестре поставщиков социальных услуг, однако вполне мог осуществлять свою деятельность легально, сообщил РИА Новости источник в краевом министерстве социальной политики.

"Этот дом престарелых не входил в реестр поставщиков социальных услуг в крае. Однако для того, чтобы вести такую деятельность, лицензия не нужна, и министерство такие учреждения не контролирует. Это пробел в законодательстве", — сказал собеседник агентства.

Дом престарелых на улице Авиационной в Красноярске загорелся в понедельник, огонь распространился на площади 200 "квадратов". В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов и проливка. Кровля дома частично обрушена, деревянный фасад также частично обгорел. Следствие сообщило, что при пожаре погибли три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи, назначаются необходимые экспертизы. Полицейские опрашивают жителей соседнего участка.

Ранее министерство соцполитики края сообщило, что 26 постояльцев разместили в госучреждениях, одного родственники забрали домой.