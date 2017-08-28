Первокурсница из Чувашии, делавшая "закладки" со спайсом, получила 3,5 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Суд признал первокурсницу одного из вузов Чебоксар виновной в незаконном сбыте наркотиков и приговорил ее к 3,5 годам колонии, сообщило следственное управление СК РФ по республике Чувашия.

По данным следствия, в апреле девушка оборудовала 12 тайников со спайсом в Чебоксарах и Новочебоксарске. Сообщается, что закладки со спайсом обнаружили сотрудники органов внутренних дел в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

"Первокурсница признана виновной в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств. Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители ведут поиск поставщика наркотиков. В СК добавили, что руководителям вуза, где обучалась девушка, внесено представление о том, чтобы они приняли меры, которые способствовали устранить подобные преступления.