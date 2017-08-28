Суд в Петербурге не стал закрывать от прессы слушание "дела реставраторов"

Заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, подозреваемый в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, в Лефортовском суде города Москвы. Архивное фото

Заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, подозреваемый в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, в Лефортовском суде города Москвы. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в понедельник отказал в проведении в закрытом режиме слушания дела директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сергеев полностью признал вину в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Дело рассматривается в особом порядке.

Как передает корреспондент РИА Новости, в начале заседания, защитник заявила ходатайство о проведении закрытого судебного заседания ради соблюдения интересов обеспечения безопасности подсудимого.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать, поскольку оно недостаточно мотивировано", — огласила председательствующая судья.

В рамках "дела реставраторов" были задержаны бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий "Балтстроя" Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава государственной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и "Балтстроя" Владимир Сванбек. В ноябре 2016 года стало известно, что все задержанные признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.