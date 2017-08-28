Суд в Петербурге не стал закрывать от прессы слушание "дела реставраторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в понедельник отказал в проведении в закрытом режиме слушания дела директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как передает корреспондент РИА Новости, в начале заседания, защитник заявила ходатайство о проведении закрытого судебного заседания ради соблюдения интересов обеспечения безопасности подсудимого.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать, поскольку оно недостаточно мотивировано", — огласила председательствующая судья.
Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.