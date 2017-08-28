Защита готовит иск к обвиняемой по делу о ДТП в Балашихе

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Защита родителей 6-летнего мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, готовит иск к водителю, но не на 10 миллионов рублей, заявил адвокат Виктор Данильченко в понедельник в суде.

Ранее в СМИ появилась информация о заявленном к обвиняемой иске на 10 миллионов рублей.

"Информация (о заявленном иске на 10 миллионов рублей) не соответствует действительности", — сказал представитель потерпевшей стороны, комментируя информацию СМИ.

По его словам, иск действительно готовится, но другие детали пока не раскрываются.

В понедельник суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу, но через полчаса после начала заседания отложил процесс на 4 сентября. Об этом попросила адвокат обвиняемой Наталья Куракина, которой не хватило времени, чтобы полностью ознакомиться с материалами дела.