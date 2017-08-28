В Москве пожилой мужчина зарезал жену

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пенсионера задержали по подозрению в убийстве своей 65-летней супруги на северо-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 78-летний житель столицы подозревается в том, что вечером 27 августа в квартире одного из жилых домов по улице Свободы в ссоре нанес своей 65-летней супруге не менее одного удара ножом в область туловища.

"От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. В ходе допроса он признал вину", — сказала собеседница агентства.