В Дагестане "Газель" врезалась в скалу

МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Пассажирская "Газель" опрокинулась после столкновения со скалой в Шамильском районе Дагестана, по предварительным данным, пострадали 13 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

"Примерно в 9.30 мск поступила информация о том, что водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением и врезался в скалу, а затем машина опрокинулась. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 13 человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение.