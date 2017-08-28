Экс-сотрудники саратовской колонии получили сроки за избиение заключенных

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил четверых бывших сотрудников исправительной колонии к лишению свободы на срок от 3,5 до 4,5 лет по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия к четверым вновь прибывшим осужденным, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее СУСК сообщило, что, по версии следствия, 18 августа 2014 года четверо сотрудников ИК-23 регионального УФСИН, желая заставить четверых вновь прибывших осужденных соблюдать установленный режим отбывания наказания, избили их в карантинном отделении. Эти события были зафиксированы на скрытую камеру, после чего видеозапись была анонимно направлена в УФСБ.

"Приговором Красноармейского городского суда Евгению Курину назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, Максиму Богачеву и Константину Тупицыну в виде 4 лет колонии общего режима, Валерию Булынину в виде 3,5 лет колонии общего режима. Также осужденные лишены права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы сроком на два года", — говорится в сообщении.

Суд признал Курина, Богачева, Тупицына и Булынина виновными по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия". "В ходе следствия обвиняемые вину в инкриминируемом им деянии не признали", — отмечается в сообщении.

Ранее в СК отметили, что дело в отношении четверых сотрудников колонии возбудили в апреле 2016 года, после чего они были задержаны, а впоследствии уволены со службы. В период предварительного следствия они находились под домашним арестом.