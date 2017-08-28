В Подмосковье на трассе М-7 в ДТП пострадали десять пассажиров маршрутки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Десять пассажиров маршрутки пострадали в результате ее столкновения с двумя легковыми автомобилями на трассе М-7 "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"По предварительным данным, 28 августа в 09.45 на 18-м километре автодороги М-7 "Волга" произошло попутное столкновение маршрутного такси Ford Transit и двух легковых автомобилей Land Rover и Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 10 пассажиров маршрутного такси", — сказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится проверка для установления точных причин и обстоятельств случившегося.

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