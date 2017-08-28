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Происшествия

Обвиняемая по делу о ДТП в Балашихе не говорила по телефону, заявил адвокат

Сюжет:
Расследование гибели мальчика в ДТП в Балашихе (59)
11:4028.08.2017
(обновлено: 11:43 28.08.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОльга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ольга Алисова, сбившая насмерть ребенка в подмосковной Балашихе, не разговаривала по телефону в момент ДТП, утверждает адвокат.

Место ДТП в Балашихе. Архивное фото
© Фото : группа "Наш Железнодорожный! Мы за безопасность граждан!" в сети вКонтакте
В судмедэкспертизе по делу о ДТП в Балашихе нашли 45 грубых ошибок
"Нет, она не разговаривала по телефону в момент ДТП", — сказала адвокат до начала заседания, отвечая на вопросы журналистов.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

Ольга Алисова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Жизнь испортили": обвиняемая в ДТП с "пьяным" ребенком пожаловалась на СМИ
По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу. Суд продлил срок ее содержания под стражей до 30 января 2018 года.

Телеканал RT ранее выяснил, что судмедэксперт, исследуя тело ребенка, допустил 45 грубейших нарушений: в частности, медик неправильно установил причину смерти мальчика, а вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.

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© РИА Новости
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