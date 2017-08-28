Постояльцев красноярского дома престарелых разместили в госучреждениях

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Двадцать шесть постояльцев частного пансионата для престарелых "Жемчужина" в Красноярске, где в понедельник произошел пожар и погибли люди, разместили в госучреждениях, одного родственники забрали домой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого министерства социальной политики Олеся Заплетняк.

Дом престарелых на улице Авиационной в Красноярске загорелся в понедельник, огонь распространился на площади 200 "квадратов". В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов и проливка. Кровля дома частично обрушена, деревянный фасад также частично обгорел. Следствие сообщило, что при пожаре погибли три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи, назначаются необходимые экспертизы. Полицейские опрашивают жителей соседнего участка.

"Сейчас 26 человек размещены в трех наших (министерства социальной политики Красноярского края – ред.) учреждениях и одного забрали родственники. Это информация, которой я располагаю на данное время", — сказала Заплетняк.