В Ботаническом саду в Москве нашли тело мужчины

Сотрудница службы 02 ГУ МВД по г. Москве. Архивное фото

Сотрудница службы 02 ГУ МВД по г. Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Тело мужчины нашли в лесополосе столичного Ботанического сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Информация в полицию поступила 27 августа вечером.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции в лесополосе Ботанического сада по указанному адресу, обнаружен труп неизвестного мужчины", — сказал собеседник агентства.

Каких-либо подробностей в полиции не рассказали, отметив, что по факту проводится проверка.

Московский Главный ботанический сад имени Цицина — крупнейший ботанический сад Европы, в котором находится богатая коллекция растений, представляющих флору практически всех континентов и климатических зон земного шара.