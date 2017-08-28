Подозреваемый в избиении блогера в парке Горького не явился в полицию

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Местонахождение сына актера популярного телесериала "Интерны", которого разыскивают в рамках дела об избиении до смерти в московском парке блогера из Санкт-Петербурга, пока не установлено, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова ранее отмечала, что следователи установили личность причастного к преступлению. По информации источника в правоохранительных органах, это Корней Макаров, сын актера из сериала "Интерны" Сергея Макарова.

По словам Ивановой, мужчина скрывается от следствия. В воскресенье СК призвал его самостоятельно явиться в следственные органы.

"Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось. Сам он в правоохранительные органы также не явился", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по месту жительства Макаров не появляется, правоохранители продолжают его поиск.

Ранее пресс-служба парка Горького сообщила, что 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной произошло нападение на блогера Станислава Думкина. По информации пресс-службы, неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он чуть больше чем через неделю скончался, не приходя в сознание.