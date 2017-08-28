В Югре разыскивают молодых людей, подозреваемых в убийстве и киднеппинге

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости. Следователи из Урая (ХМАО) разыскивают троих молодых людей, которые похитили девушку и подростка, ставших свидетелями убийства, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Югре.

По версии следователей, ночью 22 августа, находясь в лесном массиве, один из разыскиваемых застрелил из ружья человека и ранил другого. В момент совершения преступления со стрелком находились еще два подозреваемых, отмечают в ведомстве.

Свидетелями стрельбы стали трое молодых людей, которые приехали на место инцидента с пострадавшими. По информации следователей, одному из свидетелей удалось скрыться в лесу, а двух очевидцев — девушку и 17-летнего юношу — разыскиваемые похитили.

"Под угрозой применения насилия подозреваемые поместили потерпевших в другой автомобиль и вывезли из города, а автомобиль потерпевших сожгли. В настоящее время ведется розыск подозреваемых", — говорится в сообщении ведомства. В следственном управлении уточнили, что в настоящее время местонахождение похищенных уже установлено, их жизням ничего не угрожает.

Уголовные дела возбуждены по ряду статей УК РФ, связанным с убийством, покушением на убийство и похищением, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Отдельное уголовное дело следователи завели по факту поджога автомобиля.