Дело возбудили после того, как иномарка сбила двух пешеходов в Москве

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после того, как водитель легкового автомобиля Hyundai сбил двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, один из которых скончался, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что водитель наехал на пешеходов, которые пересекали дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина 1973 года рождения погибла на месте, а ее сын 2007 года рождения и водитель автомобиля были госпитализированы, добавила Волк.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения — ред.)", — сказала она.