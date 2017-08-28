В Волгоградских степях ликвидировали все очаги открытого горения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в районе степных пожаров во всех районах Волгоградской области, идет проливка очагов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

В результате пожаров было эвакуировано несколько населенных пунктов, а смены в четырех детских лагерях досрочно прекращены. Кроме того, был перекрыт участок федеральной трассы близ села Оленье в Дубовском районе. Более 50 населенных пунктов Волгоградской области удалось спасти от пожаров, не допустив распространения огня на жилые дома.

"В настоящее время нигде нет открытого горения, идет проливка, окарауливание. Полной ликвидации нет на территории Иловлинского и Городищенского районов. Там дежурят силы и средства, авиация пока находится вся на земле в готовности к применению при необходимости", — пояснил собеседник агентства, добавив, что пройденная огнем площадь уточняется.

Все выходные дни над ликвидацией пожаров работала авиация – два самолета Ил-76, два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Только за воскресенье в районы степных пожаров сброшено более 1 тысячи тонн воды. На территории области сохраняется режим ЧС и особый противопожарный режим.