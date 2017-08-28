В Волгоградских степях ликвидировали все очаги открытого горения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в районе степных пожаров во всех районах Волгоградской области, идет проливка очагов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
В результате пожаров было эвакуировано несколько населенных пунктов, а смены в четырех детских лагерях досрочно прекращены. Кроме того, был перекрыт участок федеральной трассы близ села Оленье в Дубовском районе. Более 50 населенных пунктов Волгоградской области удалось спасти от пожаров, не допустив распространения огня на жилые дома.
Все выходные дни над ликвидацией пожаров работала авиация – два самолета Ил-76, два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Только за воскресенье в районы степных пожаров сброшено более 1 тысячи тонн воды. На территории области сохраняется режим ЧС и особый противопожарный режим.