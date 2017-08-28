На югорском месторождении спустя две недели потушили пожар

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости. Пожар на Ван-Еганском месторождении в ХМАО, в результате которого погиб гражданин Украины и семеро пострадали, ликвидирован спустя более двух недель, сообщили РИА Новости в "Нижневартовском нефтегазодобывающем предприятии".

"Факел возгорания был ликвидирован в субботу. В настоящее время на месте ведутся инженерно-технические работы", — заявили в компании.

Пожар на месторождении произошел 10 августа около полуночи по местному времени. Работы на объекте ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников предприятия, являющихся гражданами Украины, были доставлены в ближайшую больницу в городе Радужный. Вскоре они были транспортированы для лечения в городскую клиническую больницу Сургута.

Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении на прошлой неделе. У остальных врачи отмечают положительную динамику состояния здоровья, уточнили в компании.

Следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело о нарушении требований охраны труда.