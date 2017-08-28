Один пострадавший при пожаре в Красноярске попал в реанимацию

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Один пострадавший в пожаре красноярского дома престарелых поступил в реанимацию краевой больницы, сообщил РИА Новости представитель красноярской краевой клинической больницы Сергей Головач.

"Один человек в реанимации с ожогами. Трое еще ожидаются", — сказал собеседник агентства.

Сегодня днем произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытии уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании. На тушение поданы стволы, пожара присвоен второй номер сложности. Ранее источник сообщил об одном погибшем. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.