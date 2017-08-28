В Якутии стабилизировалась обстановка с лесными пожарами

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами стабилизировалась в Якутии, режим ЧС регионального характера в лесах снят, сообщает в понедельник департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В республике Саха (Якутия) лесопожарная обстановка стабилизировалась, режим ЧС в лесах регионального характера, действовавший с 3 июля, снят", — говорится в сообщении.

По данным департамента, в минувшие сутки в ДФО горели 24 лесных пожара, из них один в Магаданской области и 23 в труднодоступной и отдалённой местности в Якутии. Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за сутки увеличилась на 2 гектара. Огонь прошёл земли с отсутствием лесной растительности — гари прошлых лет, просеки, болота. Новых возгораний в лесах не возникало.

К утру понедельника ликвидированы пять лесных пожаров в Якутии, остальные тушат.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано почти 1,88 тысячи лесных пожаров на площади более 2,1 миллиона гектаров. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 миллиона гектаров.