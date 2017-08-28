В Архангельске задержали водителя, насмерть сбившего женщину c ребенком

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции в Архангельске задержали мужчину, который насмерть сбил женщину и ее дочь, после чего скрылся с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции задержали водителя автомашины, который допустил наезд на женщину 1972 года рождения и ее 19-летнюю дочь, после чего скрылся с места ДТП", — сказала Волк.

Она уточнила, что задержанным оказался 25-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством. По словам Волк, задержанного проверят на алкоголь.

Как рассказала официальный представитель МВД, накануне около 21.30 в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что на регулируемом пешеходном переходе водитель автомашины Skoda Yeti наехал на двух пешеходов и скрылся. По словам очевидцев, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП начата проверка.