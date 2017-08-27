В Гудермесе локализовали пожар в жилой многоэтажке

ГРОЗНЫЙ, 27 авг- РИА Новости. Пожар в жилой многоэтажке в чеченском Гудермесе локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

О пожаре в пятиэтажном доме на улице Исаевав в Гудермесе сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По его словам, площадь пожара составляла 350 квадратных метров, из здания были эвакуированы порядка 100 человек.

"По уточненной информации, горели балконы и крыша пятиэтажного жилого дома по улице Исаева, 18. По состоянию на 17.45‬ — пожар локализован. Пострадавших и погибших нет", — сказали в ГУМЧС.

В ведомстве отметили, что при необходимости будет задействован пункт временного размещения на базе спорткомплекса.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона, Рамзан Кадыров "поручил всем городским службам и республиканским ведомствам сразу же после тушения, не дожидаясь завтрашнего дня, начать ремонтные работы".

Он также поручил при необходимости переселить жильцов пострадавших квартир в местные отели, обеспечить их продовольствием и другими необходимыми товарами.

"По распоряжению Рамзана Ахматовича все работы должны быть завершены в течение ближайших дней", — добавили в пресс-службе.