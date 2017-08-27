В Гудермесе эвакуировали сотню человек из-за пожара в многоквартирном доме

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Жилой пятиэтажный дом загорелся в воскресенье в чеченском Гудермесе, из здания эвакуированы порядка 100 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На улице Исаева после возгорания на балконах со второго по пятый этажи огонь перешел на крышу пятиэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания уже выведены порядка 100 человек, в том числе 35 детей. Обстоятельства возгорания уточняются.