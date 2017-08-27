Теплоход "Илья Муромец" пока не удалось снять с мели в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Севший на мель под Ярославлем теплоход пока не отбуксирован, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что теплоход со 130 пассажирами сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье, угрозы пассажирам нет.
"Теплоход до сих пор не снят с мели, все находится в прежнем состоянии", — сказал собеседник агентства.
По его словам, причины, по которой теплоход пока остается на месте, уточняются. Пассажиры также пока находятся на борту.