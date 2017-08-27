В Петербурге при пожаре погибли двое детей, оставленные без присмотра

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в одной из квартир в Петербурге, их родители в это время гуляли на улице с собакой, сообщается на сайте СК России.
Возбуждено уголовное дело "причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным СК, причиной смерти детей стало отравление угарным газом, а пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельств происшедшего.