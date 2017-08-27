Источник сообщил о пропаже польского бизнесмена в Москве

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Москве пропал 50-летний бизнесмен из Польши, полиция в настоящий момент ищет его, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратились в связи с пропажей польского бизнесмена. Ему 50 лет, он совладелец компаний "Стройбуд" и "Будсервис-нова", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт розыска пропавшего человека, но не уточнили его род занятий и гражданство.

"В столичную полицию поступило заявление об утрате связи с гражданином, проживающим на Байкальской улице, полиция проводит проверку", — сказал дежурный офицер.