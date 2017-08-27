На северо-востоке Москвы автомобиль сбил двух человек

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Hyundai сбил двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее СМИ сообщали, что на северо-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с ребенком. Также сообщалось, что женщина скончалась до приезда скорой помощи, а ребенка 10 лет и водителя автомобиля госпитализировали.

"Утром 27 августа на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: водитель легкового автомобиля Hyundai совершил наезд на двух пешеходов", – сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в результате аварии пострадали три человека: два пешехода и водитель автомобиля. "По данному факту проводится проверка", — добавили в ведомстве.