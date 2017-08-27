В Оренбургской области нашли двух подростков, сбежавших из дома

УФА, 27 авг — РИА Новости. Двое подростков, которые после ссоры с усыновителем в Оренбургской области ночью ушли из дома в неизвестном направлении, найдены в степи, с ними все в порядке, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Оренбургской области.
"Дети найдены днем, 27 августа. Их нашли сотрудники полиции в степи в районе населенного пункта Нижняя Кийма. По внешним признакам состояние подростков удовлетворительное", – рассказал собеседник.
Сотрудники полиции разбираются в инциденте. В поисках детей был использован беспилотный летательный аппарат и служебные собаки.