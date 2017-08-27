Авиация МЧС защитила от пожаров три населенных пункта под Волгоградом

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Авиация МЧС России отстояла от пожаров три населенных пункта в Волгоградской области, в которых проживают более 1,2 тысячи человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Волгоградской области в течение суток к тушению природных пожаров привлекались два самолета Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиацией не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Хмелевской, Ложки и Оленье, в которых проживают более 1,2 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёты и вертолёты МЧС совершили 10 вылетов на пожары, осуществив 160 сбросов воды общей массой почти 1,3 тысячи тонн.

По состоянию на 06.00 воскресенья на территории Волгоградской области продолжают действовать 4 очага природных пожаров на площади 7235 гектаров. Все они локализованы. "Наиболее сложная обстановка складывается в населенных пунктах Оленье и Песковатка Дубовского района, рядом с которыми горит сухая растительность на площади около 7 тысяч гектаров", — уточнили в МЧС.

В ликвидации пожаров задействованы почти 2 тысячи человек, которые используют более 220 единиц техники.

"Проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", — сообщили в МЧС. Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.