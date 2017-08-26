Пожар на ТЭЦ в Новосибирске: 18 тысяч жителей временно остались без света

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Взрыв трансформатора произошел в субботу на Новосибирской ТЭЦ-2, возгорание быстро потушили, без света некоторое время оставались порядка 18 тысяч жителей Новосибирска. Происшествие обошлось без жертв, а энергоснабжение в городе уже восстановлено.

Взрыв трансформатора



Пожар на ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска возник вечером в субботу около 21 часа. По данным "Сибирской энергетической компании ("Сибэко"), произошел взрыв трансформатора, после чего на подстанции загорелось масло, разлившееся на площади в 50 квадратных метров.

Тушить огонь по повышенному номеру сложности выехали 56 спасателей и 18 единиц техники, сообщало МЧС. Создана специальная комиссия для установления причин происшествия.

Пожарным потребовалось порядка 40 минут, чтобы предотвратить распространение огня. Вскоре после сообщений о возгорании поступила информация о локализации пожара, а затем и полной ликвидации.

Новосибирск без света



Возгорание на ТЭЦ привело к отключениям электричества в Новосибирске. Согласно данным Минэнерго, без энергоснабжения остались около 18,3 тысячи человек. По информации МЧС, от сети кратковременно были отключены 946 объектов, включая 96 социально-значимых.

Как отмечали энергетики, при пожаре основное оборудование на ТЭЦ-2 не было повреждено. По данным Минэнерго, загорелся трансформатор, включенный на холостой ход для опробования после ремонта. После этого защитные системы на новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отключили работающее оборудование.

В "Сибэко" пообещали, что отключенное электропитание будет подано в течение трех-четырех часов.

К полуночи МЧС и Минэнерго отчитались, что электроснабжение в Новосибирске в полном объеме восстановлено. При инциденте никто не пострадал.