В Москве двое мужчин украли из магазина косметику и сбежали

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Двое мужчин обокрали магазин на юго-востоке Москвы, набив карманы косметикой, а когда их спросили на выходе, что в них, сказали, что там пистолеты и скрылись, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В магазин зашли двое мужчин и стали складывать по карманам косметику, а когда на выходе их спросила сотрудница магазина, что в них, сообщили, что там находятся пистолеты и тут же сбежали", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи в магазине на улице Боровой. По словам дежурного офицера, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для поимки злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.